Martha is Dead: è ufficiale, il gioco arriverà anche su PS4 e PS5

A distanza di qualche mese dalla conferma dell'arrivo di Martha is Dead su Xbox Series X e Xbox One, il team di sviluppo dell'horror ha appena svelato che il progetto sarà disponibile anche sulle console Sony di nuova e "vecchia" generazione: PlayStation 4 e PlayStation 5.

Pubblicato da Wired Productions e sviluppato dalla software house tutta italiana LKA (già nota al popolo di videogiocatori grazie a The Town of Light), il gioco ci metterà nei panni di una giovane donna la cui sorella gemella, Martha, è stata ritrovata senza vita sulle rive di un lago.

Ecco di seguito le dichiarazioni di Leo Zullo, Managing Director di Wired Productions:

"Ora che i giocatori hanno messo le mani sulle console di nuova generazione, è davvero emozionante vedere Martha is Dead prendere forma sia su PlayStation che su Xbox. Il gioco ha tutte le caratteristiche dei prodotti LKA come la componente narrativa stratificata. Il titolo è sempre stato pensato per essere multipiattaforma e abbiamo grandi aspettative per il lavoro che questo studio indipendente sta facendo su PC e sull'hardware di nuova generazione."

Anche il fondatore di LKA, Luca Dalco, ha commentato l'arrivo del gioco sulle nuove console:

"Per LKA, Martha is Dead rappresenta un grosso passo in avanti. Questo gioco sfrutta la potenza dei PC e delle console next-gen, che abbiamo saputo sfruttare grazie alle conoscenze acquisite con The Town of light. Martha is Dead è un'evoluzione per quello che riguarda lo storytelling di un horror psicologico e con esso vogliamo proporre un mondo coinvolgente e ricco di colpi di scena che i giocatori potranno scoprire nel 2021."

Prima di lasciarvi al trailer, vi ricordiamo che l'uscita del gioco è prevista per il prossimo anno sulle seguenti piattaforme: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S.