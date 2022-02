Martha is Dead: un video mostra i contenuti tagliati dalle versioni PS5 e PS4

Come ormai saprete, Martha is Dead è giunto con dei contenuti tagliati su PlayStation, con alcune tra le scene più forti dell'horror game italiano modificate o completamente rimosse sotto esplicita richiesta di Sony.

Il portale di Video Games Chronicles ha approfondito la questione ed ha catturato su Xbox Series X - piattaforma su cui non ci sono stati tagli di alcun tipo - le scene incriminate. Raggiungendo questo indirizzo potete dare uno sguardo ad alcune sequenze dal forte impatto emotivo che rischiano di suggestionare i videogiocatori particolarmente sensibili. Naturalmente potrebbero anche essere ritenute scene spoiler, e in caso vogliate preservare la vostra esperienza con l'horror di LKA vi raccomandiamo di stare alla larga dal filmato.

All'avvio di Martha is Dead, inoltre, i giocatori vedranno apparire un messaggio, che offrirà la possibilità di applicare una censura ancor più marcata sull'esperienza di gioco. Attivando questa opzione, alcune scene saranno completamente saltate, e in una particolare sequenza di gioco verrà applicato un effetto blur in grado di mascherare un personaggio.

Durante una recente diretta di Everyeye.it, Luca Dalcò di LKA ci ha raccontato cosa è successo con la censura di Martha is Dead su PS5 e PS4. Per ulteriori approfondimenti sull'horror game, vi invitiamo a consultare la nostra Recensione di Martha is Dead.