Marty O'Donnell: l'ex compositore di Destiny chiede di distruggere i suoi brani illegali

Marty O'Donnell si è reso protagonista di una storia decisamente non all'altezza della sua fama di compositore. L'autore delle colonne sonore di Myth, Halo e Destiny ha perso una causa legale contro Bungie e si è visto costretto dalla corte a pubblicare un messaggio video.

Facciamo qualche passo indietro. Nel 2014, O'Donnell venne licenziato da Activision e Bungie: l'autore, in collaborazione con Michael Salvatori e Paul McCarthney, aveva realizzato la colonna sonora di Destiny e un grande progetto in otto parti chiamato Music of the Spheres, un concept album ispirato all'universo dello sparatutto multiplayer che avrebbe dovuto accompagnare tutti i capitoli del franchise negli anni a venire. Dopo l'allontanamento, O'Donnell pubblicò le sue composizioni su piattaforme come YouTube e Bootcamp, nonostante non fosse autorizzato da Bungie, detentrice di tutti i diritti. Ciò ha condotto ad una causa legale, vinta lo scorso aprile dalla compagnia videoludica: il compositore è stato condannato a pagare 100 mila dollari di risarcimento e a diffondere un messaggio video approvato dalla corte in cui chiede esplicitamente ai suoi fan di distruggere tutte le composizioni di Destiny e Music of the Spheres che ha diffuso illegalmente.

"Non ho, e non ho mai avuto dall'aprile del 2014, l'autorità legale per possedere e distribuire materiale non commerciale legato a Destiny e a Music of the Spheres (incluso il materiale che ho composto o creato mentre lavoravo per Bungie)", ha esordito O'Donnell. "Questo materiale appartiene a Bungie. Se avete postato questi asset su un sito o su altre piattaforme pubbliche, dovreste rimuoverlo immediatamente. Se avete delle copie di questi asset, dovreste evitare di condividerle e distruggerle tutte. Questa richiesta non si applica ai materiali di Destiny o Music of the Spheres che avete ottenuto legalmente dalle fonti disponibili in commercio".