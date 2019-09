Marty Stratton di id Software: DOOM Eternal 'è il miglior gioco che abbiamo mai creato'

A pochi giorni dalla partecipazione di Bethesda alla Milan Games Week, il produttore esecutivo di id Software, Marty Stratton, ha colto al volo l'occasione fornitagli da GamesIndustry.biz per dirsi entusiasta del lavoro svolto dai suoi autori nel dare forma al progetto di DOOM Eternal.

"Quando abbiamo terminato i lavori sul remake di DOOM del 2016, sapevamo di aver sorpreso le persone anche se volevamo di più", ha ammesso Stratton prima di rimarcare il concetto e aggiungere che "avremmo potuto fare di più, ma penso anche che è proprio quello che siamo riusciti a compiere con DOOM Eternal".

Nel ripercorrere le faticose tappe dello sviluppo della nuova epopea sparatutto del Doom Slayer, il produttore esecutivo di id Software ha poi sottolineato che "ci siamo impegnati per innalzare il livello del titolo del 2016 sotto ogni punto di vista, dalla tecnologia alla progettazione, dalla costruzione del mondo di gioco alla componente multiplayer. Volevamo solo migliorare ogni aspetto del DOOM precedente, e alla fine penso proprio che questo DOOM Eternal si stia rivelando come la cosa migliore che abbia mai fatto".

Con la preannunciata presenza di DOOM Eternal alla Games Week di Milano, di certo avremo a disposizione tutti gli strumenti per confutare le parole pronunciate da Marty Stratton e capire fino a dove si sono spinti i ragazzi di id Software nello sviluppo di questo kolossal infernale a tinte splatter. Nel frattempo, vi ricordiamo che il lancio del titolo è previsto per il 22 novembre su PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e Google Stadia: per maggiori informazioni, vi invitiamo a leggere l'anteprima di DOOM Eternal a firma di Alessandro Bruni.