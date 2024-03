Marvel 1943 Rise of Hydra sarà il nome del gioco con Captain America e Black Panther?

Il futuro delle produzioni videoludiche incentrato sulla Marvel è ricco di novità appaganti per i fan dell'universo supereroistico messo a punto dalla sussidiaria della casa di Topolino. Come sappiamo dal settembre 2022, Captain America e Black Panther sono stati confermati per il gioco Marvel di Skydance, ma quest'oggi vi sono altre novità.

Secondo l'insider Kurakasis, il nome del gioco Skydance sarà Marvel 1943: Rise of Hydra. A parte la conferma di Captain America e Black Panter nel nuovo gioco Marvel di Skydance, le informazioni pubblicate nell'arco degli anni sono pochissime. Ciononostante, il presunto titolo dell'avventura videoludica potrebbe aver già rivelato alcuni elementi fondamentali: ad esempio, sappiamo che essa sarà ambientata negli anni '40, ovvero in un periodo fondamentale per la genesi di eroi del calibro di Captain America.

Quali sorprese attenderanno i fan delle produzioni Marvel e, soprattutto, dei due eroi che faranno la propria comparsa in questa nuova esperienza? Inoltre, cosa dovremmo aspettarci dal nuobo gioco Marvel e Skydance con Captain America? Sono diverse le domande prive di una risposta, ma non ci resta che attendere maggiori dettagli nel corso dei mesi che verranno, in modo da poterne sapere di più anche sul nome ufficiale che verrà assegnato all'avventura ufficialmente sprovvista di un titolo.

