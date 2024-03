Marvel 1943 Rise of Hydra: grafica da urlo nello Story Trailer su Unreal Engine 5

Le anticipazioni su Marvel 1943 Rise of Hydra trovano conferma sul palco della GDC 2024 con la partecipazione di Amy Hennig allo State of Play: la creatrice della serie di Uncharted ha mostrato al pubblico il nuovo videogioco tripla A sviluppato su Unreal Engine 5 insieme al team di Skydance New Media.

Annunciato durante lo Showcase organizzato a fine 2022 da Disney e Marvel, il nuovo progetto firmato da Amy Hennig sarà ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale e si focalizzerà sulle gesta compiute da Captain America e Black Panther.

Gli iconici supereroi della Casa delle Idee saranno affiancati da altri due personaggi noti come 'Soldier' e 'Spy', grazie ai quali potremo formare una squadra che, presumibilmente, vanterà tutta una serie di abilità, tecniche di combattimento e mosse specifiche, come pure un pattern di attacchi unico e, ovviamente, un proprio carattere che si rifletterà negli eventi raccontati da una trama ricca di colpi di scena. Non è un caso, infatti, se in passato la stessa Amy Hennig ha sostenuto a più riprese che il nuovo gioco Skydance di Marvel sarà cinematografico come Uncharted.

Il nuovo video in salsa Unreal Engine 5 di Marvel 1943 Rise of Hydra fissa il lancio dell'ambiziosa avventura tripla A di Skydance al 2025, tanto su PC quanto su PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Dategli un'occhiata e fateci sapere con un commento che cosa ne pensate al riguardo.

