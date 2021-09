Marvel sta per annunciare un nuovo gioco single player? Partono i rumor

A pochi giorni dall'annuncio ufficiale di Marvel's Midnight Suns e in attesa di scoprire se Marvel's Spider-Man 2 farà la propria comparsa durante il prossimo Showcase PlayStation, iniziano a circolare nuove voci di corridoio circa il possibile arrivo di un gioco basato su un altro supereroe della casa delle idee.

A dare il via al rumor è stato Tidux, un celebre insider che solitamente si occupa di indiscrezioni legate al mondo PlayStation. Un recente tweet dell'utente parla di svariate conferme riguardanti un videogioco Marvel e, nello specifico, di una nuova proprietà intellettuale che fa del single player il suo punto di forza. Sembra quindi che non possa trattarsi del sequel del gioco dedicato a Peter Parker targato Insomniac Games, ma vista la provenienza delle voci di corridoio non è da escludere che il titolo in questione sia in sviluppo presso uno dei tanti team interni di Sony. Tra gli eroi più gettonati dai fan nei commenti troviamo sicuramente Daredevil, personaggio al centro di vecchi rumor, ma sono in tanti a sognare un gioco con protagonista Venom, Wolverine, Doctor Strange, Deadpool o Iron Man. Insomma, le possibilità sono talmente numerose che è quasi impossibile prevedere di chi si tratti.

Non ci resta quindi altro da fare che attendere l'annuncio del gioco, il quale potrebbe mostrarsi proprio in occasione dello Showcase di Sony fissato alle ore 22:00 italiane del prossimo giovedì 9 settembre 2021.