Marvel Assemble: maratona in collaborazione con Pandora, presente e futuro della fase 4

Everyeye.it in collaborazione con Marvel e Pandora presenta la maratona Marvel Assemble, una chiacchierata su presente e futuro della fase 4 in programma il 28 febbraio dalle 15:00 alle 18:00 sul canale Twitch di Everyeye.

Una chiacchierata sull'universo Marvel con Gabriele Laurino, Ilaria Gentili e la partecipazione di Kurolily, una maratona per approfondire la fase 4 del Marvel Universe che comprende film e serie TV. Durante l'evento si parlerà dei film Marvel del 2021 come Black Widow e Shang-Chi, Eternals, Spider-Man No Way Home, spazio anche anche alle serie TV dei Marvel Studios in onda su Disney+, da WandaVision a Falcon & The Winter Soldier, passando per Loki, Hawkeye e What If, non mancheranno inoltre quiz a tema Marvel.

Non può mancare poi un ricco approfondimento dedicato alle produzioni Marvel del 2022 e 2023 come Doctor Strange nel Multiverso della Follia, Thor Love & Thunder e Black Panther Wakanda Forever. Spazio anche ai quiz a tema Marvel e Avengers tra conduttori e creator, sfide che permetteranno ai presenti in studio di aggiudicarsi i gioielli della collezione Marvel x Pandora, sponsor della trasmissione.



Marvel x Pandora è la nuova linea di gioielli rifiniti a mano dedicati ai personaggi Marvel e realizzata da Pandora, la collezione include bracciali e charm, da questa collaborazione è nata anche una esperienza ludica, sul sito assembleyourheroes.com si può giocare ad assemblare il proprio bracciale. Appuntamento il 28 febbraio alle 15:00 sul canale Twitch di Everyeye.it per la Marvel Assemble in collaborazione con Pandora, un pomeriggio interamente dedicato ai supereroi più amati.