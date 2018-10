Marvel Battle Lines arriva il 24 ottobre sui dispositivi iOS e Android

Nexon e Marvel sono lieti di annunciare che Marvel Battle Lines, il gioco di carte strategico caratterizzato da centinaia di iconici Supereroi e Super Cattivi Marvel, arriverà in tutto il mondo il 24 ottobre su dispositivi iOS e Android.

Marvel Battle Lines offre un approccio innovativo al genere dei card battle, grazie alla griglia dinamica 3x4 su cui i giocatori potranno competere per mezzo di missioni in single player e scontri giocatore vs giocatore (PvP). Ogni giocatore potrà collezionare e costruire il proprio mazzo definitivo di Supereroi e Super Cattivi appartenenti ai personaggi Marvel preferiti dai fan come Iron Man, Black Panther e Squirrel Girl, perfezionando le strategie e sperimentando combinazioni di carte per affrontare battaglie sempre più grandi nel corso delle partite.

Al day one saranno disponibili per tutti i giocatori varie modalità, tra cui una campagna in giocatore singolo con la storia originale dello scrittore Marvel Alex Irvine e un’arena competitiva PvP a turni in tempo reale.

Marvel Battle Lines sarà disponibile gratuitamente tramite download dal 24 ottobre su App Store per iPhone e iPad e su Google Play per dispositivi Android. I fan possono pre-registrarsi oggi sul sito ufficiale del gioco per ricevere una carta esclusiva del Supereroe Dottor Strange e 5,000 di oro in-game.