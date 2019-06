Marvel è molto coinvolta nello sviluppo di Marvel's Avengers

Tra i giochi più attesi dalla community, mostrati all'E3 2019, c'è senza dubbio Marvel's Avengers, anche se finora sono ancora poche le informazioni che abbiamo a riguardo. Una in particolare, arrivata nelle scorse ore, potrebbe tranquillizzare i fan.

Non solo infatti Marvel's Avengers è il progetto più grande di Crystal Dynamics, ma sembra sia sviluppato a stretto contatto con Marvel Studios, che dunque non hanno semplicemente dato il via libera per l'utilizzo del marchio e del franchise, ma saranno strettamente coinvolti nel progetto.

Marvel ha infatti parlato molto con gli sviluppatori per spiegargli che genere di videogame sugli Avengers avessero in mente. L'idea iniziale era quella di avere una storia originale sui supereroi, ecco perché non sono state utilizzate le fattezze degli attori del MCU. Ne ha parlato Scott Amos, di Crystal Dynamics.

"Marvel è arrivata e ci ha detto: "Cosa volete fare?". Ecco com'è iniziata. Ci hanno guardato e ci hanno detto: "Crystal, voiu siete esperti nel fare videogiochi, noi siamo esperti negli Avengers. Cosa vogliamo fare? Qual è la vostra idea originale sulla grafica e sulla storia?".

È Bill Rosemann di Marvel, vice presidente dello sviluppo creativo, che lavora più a stretto contatto con la software house, e aiuta nello sviluppo dei dialoghi, ad esempio. "Bill lavora da 25 anni in Marvel, conosce tutti. Noi gli diciamo "Abbiamo questo personaggio, e questa storyline che abbiamo visto nel fumetto X" e lui ci fa: "Posso farvi conoscere l'autore, vediamo cosa ne pensa quella persona".

"Non sono collaboratori, sono più dei partner", ha proseguito Amos. "Si sono uniti a noi come una squadra. Ci parliamo ogni giorno, gli mandiamo tutto quello a cui lavoriamo, gli passiamo delle demo che loro giocano e sulle quali ci danno feedback."

Insomma, ci sarà molto della Marvel nel videogioco, per fortuna. Che ne pensate? Sul nostro sito trovate tutte le ultime notizie sul gioco: sapevate ad esempio che Marvel's Avengers è giocabile anche offline?