Marvel Future Revolution: Captain America risplende nel video del GDR tripla A mobile

Le alte sfere di Netmarble riaccendono i riflettori sul progetto tripla A per sistemi mobile Marvel Future Revolution con un "video Spotlight" interamente incentrato sui costumi sbloccabili di Captain America.

Presentato da Marvel e dalla software house sudcoreana nella cornice mediatica del Pax East di marzo 2020, Future Revolution ambisce a ricreare in ambiente mobile una dimensione a mondo aperto da esplorare liberamente in compagnia del proprio Avenger preferito.

Il compito degli utenti sarà quello di fronteggiare la minaccia di Thanos unendo le nostre forze a quelle di Spider-Man, Captain Marvel, Doctor Strange, Captain America e a tutti gli altri protagonisti del Marvel Universe. La natura open world del titolo verrà enfatizzata da un complesso sistema di personalizzazione degli eroi, con oggetti e skin da sbloccare partecipando alle attività che andranno a imperlare la mappa per rivivere gli eventi dei fumetti e dei cinecomic Marvel più iconici.

Nella speranza di scoprire al più presto la finestra di lancio su sistemi mobile iOS e Android di Marvel Future Revolution, vi ricordiamo che nella cornice dell'E3 2021 e a margine dell'ultimo show losangelino abbiamo assistito al reveal di Marvel's Guardians of the Galaxy e al video di War for Wakanda Black Panther di Marvel's Avengers.