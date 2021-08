Marvel Future Revolution: come risolvere l'errore Waitlist Notice

Il nuovo gioco Marvel è disponibile in tutto il mondo per il download su dispositivi mobile Android e iOS, ma molti giocatori stanno già sperimentando alcuni problemi con l'accesso ai numerosi server di Marvel Future Revolution, ed in particolare a causa di uno specifico messaggio di errore.

Il messaggio in questione si configura come una sorta di notifica che compare sullo schermo di una larga fetta di giocatori mentre tentano di effettuare l'accesso ai server di gioco, notifica che avvisa i giocatori stessi della necessità di essere stati inseriti all’interno di una lista d’attesa per l’ingresso all’interno del server selezionato. Questo evento si verifica ogniqualvolta cercherete di effettuare l’accesso ad un server in cui il numero massimo di giocatori è già stato raggiunto, e dovrete quindi mettervi in coda e attendere che qualcuno dei posti torni all’interno del server torni ad essere nuovamente disponibile: naturalmente dovrete anche attendere che tutti coloro che hanno tentato di effettuare l’accesso prima di voi, e che quindi si trovano in coda in posizioni più avanzate della vostra, possano effettuare l’accesso oppure liberino il proprio posto in coda facendo avanzare voi prima di poter effettuare l’accesso a vostra volta.

Per risolvere questo genere di problematica, che si verifica spesso durante i primi giorni di lancio ufficiale di un titolo multigiocatore ed è indice del fatto che una grossa fetta di pubblico è interessata a provare il gioco, avete solamente due possibilità: la prima opzione è quella di armarvi di pazienza ed attendere semplicemente che la coda si smaltisca con il tempo; la seconda opzione è quella invece di abbandonare la coda e tentare di accedere ad un altro server sperando di avere maggior fortuna. Nel caso in cui scegliate la seconda opzione assicuratevi di selezionare un server che abbia un basso numero di giocatori attualmente presenti al suo interno, in modo da evitare di incappare nuovamente nella notifica “waitlist notice”. Per identificare l’attuale livello di popolamento di un server vi basterà osservare l’indicatore presente sotto il suo nome nella schermata di selezione: in particolare dovrete cercare server che riportano la dicitura smooth in colore azzurro, ed evitare tutti i server con la dicitura saturated in colore rosso.

Prima di scegliere cosa fare, in ogni caso, è importante che manteniate sempre a mente che una volta abbandonata la coda d'ingresso per un determinato server perderete il vostro posto al suo interno, e se vorrete tentare di entrare nuovamente in quello specifico server verrete sistemati di nuovo in fondo alla lista d'attesa. Vi ricordiamo che Marvel Future Revolution è gratis su dispositivi mobile con sistema operativo Android ed iOS.