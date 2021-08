Marvel Future Revolution: è disponibile l'action RPG gratis per Android e iOS

Se siete fan dei supereroi Marvel non potete lasciarvi sfuggire l'occasione di mettere le mani su un nuovo gioco gratuito per dispositivi mobile, ovvero Marvel Future Revolution.

Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, Marvel Future Revolution è un gioco di ruolo con una forte componente action e un mondo liberamente esplorabile (si tratta di un open world) mentre si vestono i panni di Spider-Man, Doctor Strange, Star lord, Iron Man, Captain America, Vedova Nera e tutti gli altri supereroi della casa delle idee. Si tratta del primo gioco Marvel per dispositivi mobile appartenente a questo genere e, al momento, il numero di supereroi giocabili è piuttosto limitato e dovrebbero arrivarne altri in futuro con degli update gratuiti. Ovviamente il titolo include anche una componente legata alla personalizzazione e si potranno acquistare o sbloccare skin con le quali modificare i costumi dei personaggi utilizzati.

Ecco di seguito i link per scaricare gratuitamente il gioco su dispositivi Apple o Android:

Prima che corriate ad effettuare il download, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate i trailer dedicati ai protagonisti di Marvel Future Revolution.