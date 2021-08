Marvel Future Revolution è gratis? Dove si scarica

Sono davvero tanti i videogiochi dedicati ai supereroi Marvel, negli ultimi anni abbiamo assistito tra gli altri al lancio di Marvel's Spider-Man, Marvel La Grande Alleanza 3 e Marvel's Avengers solamente per quanto riguarda PC e console, su mobile la situazione è ancora più florida e ai nuovi giochi si aggiunge ora Marvel Future Revolution.

Marvel Future Revolution è gratis? E' questa la domanda che molti si stanno facendo in queste ore e la risposta è positiva, il nuovo gioco Marvel pubblicato da Netmarble è disponibile come free to play con supporto per gli acquisti in-app, questo vuol dire che l'applicazione è scaricabile gratis a costo zero, i giocatori possono acquistare contenuti opzionali a pagamento.

Dove si scarica Marvel Future Revolution gratis? Il gioco è disponibile solamente su piattaforme mobile con sistema operativo iOS (iPhone, iPad) e Android, potete effettuare il download gratis da App Store e Google Play Store, lo spazio libero necessario per procedere con l'installazione è pari a 1.7GB.

Continuando a parlare di giochi Marvel vi ricordiamo che 2K Games ha appena annunciato Marvel Midnight Suns, uno strategico a turni realizzato dagli autori di XCOM e in arrivo nel corso del 2022. Un progetto certamente particolare e fuori dagli schermi per i videogiochi a tema Marvel.