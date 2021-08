Marvel Future Revolution: guida ai personaggi migliori del gioco gratis

I server di Marvel Future Revolution sono stati ufficialmente aperti e i giocatori iOS e Android possono esplorare il nuovo action RPG a mondo aperto in maniera gratuita. Se state per iniziare a giocare e non sapete su quali supereroi puntare nelle prime ore, ecco alcuni consigli sui personaggi che potrebbero fare al caso vostro.

Nel gioco sono presenti otto diversi personaggi, ciascuno con un diverso livello di difficoltà per quello che riguarda l'utilizzo e abilità uniche.

Ecco i supereroi migliori di Marvel Future Revolution:

Captain America (PvP e PvE)

Il buon Steve Rogers è il classico personaggio a tutto tondo, dal momento che le sue caratteristiche lo rendono utile in qualsiasi situazione, al netto di un livello di difficoltà d'utilizzo abbastanza alto. Captain America è un tank e, oltre a disporre di un discreto quantitativo di salute che gli consente di assorbire molti colpi, vanta anche delle abilità che ne potenziano temporaneamente i valori d'attacco. Se non volete creare un personaggio per il PvE e uno per il PvP, quindi, il capitano potrebbe essere la scelta migliore.

Iron Man (PvE)

Tony Star è invece il terrore dei boss, poiché con gli attacchi della sua scintillante armatura può infliggere grosse quantità di danni ai nemici più pericolosi, senza contare la possibilità di eseguire mosse a distanza che gli consentono di evitare contatti diretti col nemico. Da non sottovalutare poi la semplicità d'utilizzo di questo personaggio, perfetto per chi vuole concentrarsi sul PvE.

Spider-Man (PvP)

L'arrampicamuri più amato di sempre è invece un personaggio particolarmente utile per chi ha intenzione di focalizzarsi sulla componente PvP del free to play. Si tratta infatti di un eroe diametralmente opposto ad Iron Man, dal momento che non solo appartiene alla fascia di personaggi difficili da utilizzare, ma non dispone di attacchi e abilità particolarmente efficaci in termini di danno inflitto. A compensare tali mancanze ci pensa però l'elevata agilità, la quale lo rende perfetto per schivare gli attacchi dei nemici per poi punirli con una serie di rapidi colpi. Volendo, Spider-Man può anche essere utilizzato nel PvE quando a schermo ci sono molti nemici 'standard', ma è altamente sconsigliato nelle boss fight.

Vi ricordiamo che il titolo Netmarble può essere scaricato in maniera completamente gratuita dai possessori di uno smartphone Apple (tramite App Store) o Android (tramite Google Play Store).