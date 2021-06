Marvel Future Revolution: al via le pre-registrazioni su iOS e Android del kolossal mobile

Come suggerito dall'ultimo video di Marvel Future Revolution con Captain America, gli sviluppatori di Netmarble confermano di essere in procinto di lanciare il loro GDR tripla A su sistemi mobile invitanto i fan dei Vendicatori a effettuare la pre-registrazione al titolo.

Dalle colonne di Twinfinite, il team di Netmarble fornisce un importante chiarimento sui personaggi interpretabili e sui contenuti accessibili in Future Revolution, accompagnando il tutto con trailer in cinematica e filmati di gameplay.

L'azienda sudcoreana spiega che per il lancio di Marvel Future Revolution sarà possibile interpretare Captain America, Captain Marvel, Spider-Man, Black Widow, Iron Man, Doctor Strange, Star-Lord e Tempesta, per un totale di 400 milioni di combinazioni di costumi per ciascun Avenger.

L'approfondimento di Netmarble prosegue con il reveal delle modalità multiplayer Blitz, con partite PvE da 4 giocatori contro un villain del Marvel Universe, e Omega War, una sfida PvP che vedrà contrapposte due squadre da 10 Vendicatori ciascuna all'interno di una mappa di grandi dimensioni. La rosa di attività da svolgere comprenderà anche Dark Zone, una modalità per 50 giocatori che unirà sfide PvP a eventi PvE contro orde di nemici e battaglie contro boss maggiori.