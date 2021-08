Marvel Future Revolution: regioni geografiche e server, come funzionano?

Cavalcando l’onda del successo dell’universo cinematografico supereroistico Marvel, approda sul panorama videoludico mobile Marvel Future Revolution, titolo action-rpg che permetterà ai giocatori di creare un personaggio personalizzato con il quale combattere la minaccia di Thanos insieme agli altri eroi Marvel.

Considerata la natura multigiocatore del prodotto, dopo aver scaricato gratis Marvel Future Revolution sul vostro dispositivo mobile e aver effettuato la consueta registrazione del vostro account dovrete scegliere in quale dei numerosi server disponibili vorrete essere inseriti. Ciascuno di questi server è riconoscibile attraverso un nome e un numero: il nome dei server sarà esclusivamente basato e ripreso dalla mitologia tipica della serie cinematografica Marvel, e varierà a seconda della regione geografica che selezionerete - quest’ultima indica invece la posizione geografica dei server fisici che vi verranno messi a disposizione, ed in questo caso vorrete scegliere la regione che meglio descrive il luogo in cui vi trovate in quel momento. Ad esempio, nella regione geografica europea i nomi dei server possono variare tra Midgardia, Jotunheim e Asgard, mentre le opzioni per i server della regione del Sud-Est Asiatico sono Wakanda e Titan.

In generale, non esiste alcuna differenza tra i numerosi server di Marvel Future Revolution ad esclusione del loro nome, né dal punto di vista dei contenuti che potrete trovare al loro interno né tantomeno per quanto riguarda lo stile grafico e visivo di quest’ultimi. Una volta scelta la regione geografica che più si addice a voi potrete dunque selezionare il server che più vi piace, tenendo comunque conto che se vorrete giocare con un amico dovrete essere entrambi all’interno dello stesso server e che di fianco al nome dei diversi server disponibili troverete anche un’indicazione che vi segnalerà il tasso di popolamento del server stesso: un dettaglio questo sicuramente da tenere d’occhio e da considerare in fase di scelta, poiché un numero maggiore di giocare in un server rappresenta maggiori probabilità di incontrare avversari più forti di voi, soprattutto all’inizio della vostra avventura.