Marvel Future Revolution segue Avengers: il gioco gratis si prepara a chiudere

Pare proprio che non siano solo i free to play per PC e console a morire come mosche, visto che nelle ultime ore è stata confermata in via ufficiale l'imminente chiusura dei server di Marvel Future Revolution.

Il free to play a base di supereroi con un'impostazione simile a quella vista in Marvel's Avengers non ce l'ha fatta e, stando a quanto dichiarato dagli sviluppatori, chiuderà i battenti il prossimo 25 agosto 2023. Si tratta di una data simbolica, visto che il gioco è stato pubblicato su iOS e Android proprio due anni prima, ovvero il 25 agosto del 2021. Come spesso accade in questi casi, la strada verso la chiusura prevede uno step intermedio che coincide con l'interruzione delle funzionalità del negozio: già da oggi, non è più possibile effettuare acquisti in game di alcun tipo.

Chi seguiva il progetto sa bene che qualcosa era nell'aria da tempo e giusto qualche mese fa, ad ottobre 2022, gli sviluppatori avevano rallentato lo sviluppo di nuovi contenuti. Non si tratta quindi di una notizia del tutto inaspettata per i giocatori di Marvel Future Revolution.

Purtroppo sui social sono in molti a mostrare un certo disappunto nei confronti di questa decisione, poco apprezzata sia dai giocatori che dai content creator che si dedicavano al titolo a supporto continuo.