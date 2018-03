Marvel Games entusiasta della build giocabile di Spider-Man per PS4

Con un recente messaggio pubblicato su Twitter, il senior producer diEric Monacelli si è dichiarato entusiasta dell'ultima build giocabile di Spider-Man , il nuovo gioco didedicato all'Uomo Ragno in arrivo su

"Sto giocando con l'ultima build e non riesco a smettere di sorridere. Bravi, ragazzi di Insomniac Games. Questo sarà il nostro anno" scrive Eric Monacelli, come potete vedere nel tweet riportato a fondo pagina.

In effetti i playtest sul nuovo Spider-Man per PS4 sono iniziati da qualche mese, al punto che il director Brian Horton era già riuscito a completare il gioco per ben tre volte a inizio gennaio. Considerando che il titolo è attualmente giocabile dall'inizio alla fine, e che il senior producer di Marvel Games ha avuto occasione di provare l'ultima build ricavandone ottime impressioni, tutto lascia supporre che all'uscita del titolo non manchi poi così tanto tempo.

Ricordiamo infatti che Spider-Man è atteso in esclusiva per PlayStation 4 entro il 2018, con un paio di rumor a suggerire come finestra di lancio i primi mesi dell'autunno. Rimanendo in tema di esclusive PS4, Days Gone è stato invece rimandato al 2019, così da permettere agli sviluppatori di perfezionare alcuni aspetti della produzione.