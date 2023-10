Marvel Games ha paura dei flop: maggior focus sulla qualità con Iron-Man e Black Panther

Secondo alcuni rumor, Marvel sarebbe preoccupata dei risultati ottenuti con gli ultimi videogiochi dedicati ai suoi personaggi e per questo avrebbe varato una sorta di "nuovo inizio" che coinciderà con il lancio di Marvel's Iron-Man e Black Panther, entrambi in sviluppo negli studi di Electronic Arts.

Marvel Games avrebbe riorganizzato le sue attività con l'obiettivo di seguire più da vicino lo sviluppo dei videogiochi basati sui personaggi della casa delle idee. Esempi possono essere ricercati in Marvel's Avengers (chiuso il 30 settembre scorso) e nei flop di Marvel's Midnight Suns e Marvel's Guardiani della Galassia, oltre che in una serie di giochi che hanno visto chiudere rapidamente l'infrastruttura online come Marvel Realm of Champions, Marvel Heroes Omega, Marvel Future Revolution e Marvel Avengers Academy.

Per evitare il ripetersi di simili situazioni, Marvel ha ristrutturato la divisione gaming che dovrà ora supervisionare attentamente ogni progetto per garantire un alto livello di qualità, anziché limitarsi a concedere in licenza l'uso dei personaggi con un minimo controllo sul risultato finale.

Marvel's Iron-Man è in sviluppo in Unreal Engine 5 e Electronic Arts ha fondato lo studio Cliffhanger Games per lavorare sul gioco di Black Panther, inoltre non dimentichiamoci di Insomniac Games impegnata sia su Marvel's Spider-Man 2 che su Marvel's Wolverine, entrambi in uscita solo su PS5.