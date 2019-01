Marvel Games potrebbe presto svelare un progetto legato al numero 4

Sembra che qualcosa stia bollendo in pentola presso gli studi di Marvel Games. L'account Twitter ufficiale della compagnia ha modificato il proprio logo, che ora presenta il numero 4 al posto della lettera A di games.

Come potete facilmente immaginabile, questo piccolo ma significativo cambiamento ha già dato vita ad innumerevoli speculazioni. Marvel Games è da sempre molto attiva in ambito mobile, ma negli ultimi tempi ha cominciato a guardare con estremo interesse anche al mercato hardcore. Non solo ha collaborato con Sony e Insomniac Games per Marvel's Spider-Man, che su PlayStation 4 ha ottenuto un grande successo di critica e di pubblico, ma si appresta anche a dare vita ad un nuovo universo con Avengers Project in sinergia con Square Enix.

Cosa stanno tentando di dirci con quel numero 4? Un ipotetico Marvel vs. Capcom 4 sembra attualmente poco probabile, visto lo scarso successo riscosso da Marvel vs. Capcom Infinite. La maggior parte dei fan punta tutto su un progetto legato ai Fantastici 4, senza dubbio uno dei gruppi di supereroi più amati, ma che da tempo non è protagonista di un videogioco dedicato. Non è escluso, tuttavia, che possa trattarsi di tutt'altra cosa. Al momento, in ogni caso, non possiamo far altro che continuare a pazientare in attesa di nuove informazioni da parte di Marvel Games: di cosa potrebbe trattarsi, secondo voi?