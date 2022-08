Disney & Marvel Games Showcase annunciato, grande evento a settembre: ecco data e orario!

Dall'universo Disney giunge un importate annuncio per tutti gli appassionati di videogiochi: il prossimo autunno è infatti in arrivo un grande evento!

Con il Tweet che trovate in calce a questa news, Disney e la divisione gaming della Casa delle Idee hanno infatti dato appuntamento al pubblico per il prossimo venerdì 9 settembre 2022. In questa data, sarà trasmesso un grande evento dedicato ai videogiochi Marvel e Disney in arrivo nel prossimo futuro. Per l'occasione, si promettono grandi annunci, reveal e trailer per tutti gli appassionati. L'evento si svolgerà all'interno della più ampia cornice del Disney D23 Expo 2022, con la partecipazione di Disney & Pixar Games, Marvel Games, Lucasfilm Games e 20th Century Games. L'appuntamento sarà trasmesso in diretta streaming e prenderà il via alle ore 22:00 del fuso orario italiano.



Tra i titoli già confermati all'evento, Disney e la Casa delle Idee citano Disney Dreamlight Valley, LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker, e il nuovo gioco Marvel sviluppato da Skydance New Media. Dopo il rinvio di Marvel's Midnight Suns, anche lo strategico di Firaxis Games tornerà inoltre a mostrarsi al pubblico. Accanto a queste produzioni, troveranno poi spazio nuovi annunci. Direttamente in apertura a questa news, potete trovare il trailer di annuncio del Disney & Marvel Games Showcase, che include anche Avatar: Frontiers of Pandora.



Tra i possibili candidati ad una presenza allo show, non possiamo inoltre non citare Marvel's Spider-Man 2 e Marvel's Wolverine, ma per il momento non si hanno conferme in merito.