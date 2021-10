Marvel e il gioco Skydance: coinvolto anche lo sceneggiatore di Star Wars Project Ragtag

Di recente, è giunto l'annuncio ufficiale di una inattesa partnership tra Marvel Games e Skydance New Media, software house attualmente guidata da Amy Henning.

Tra i professionisti più importanti che hanno contribuito al successo della serie Uncharted, l'autrice aveva in passato lavorato allo sfortunato Star Wars: Project Ragtag. Misterioso titolo ambientato nell'universo di Guerre Stellari, il gioco fu per diverso tempo in lavorazione presso gli studi di EA Visceral. Poi cancellata, l'avventura nella Galassia Lontana Lontana non vide mai la luce, mentre il team di sviluppo fu definitivamente chiuso dalla dirigenza di Electronic Arts.

Il misterioso gioco Marvel sarà dunque il primo grande progetto di Amy Henning dopo diverso tempo. Per collaborare alla sua realizzazione, Skydance New Media potrà avvalersi anche della collaborazione di un altro degli sceneggiatori responsabile del defunto Star Wars: Project Ragtag. Todd Stashwick, come potete verificare in calce, è infatti tornato nuovamente al fianco di Amy Henning, proprio per offrire il suo contributo alla realizzazione del progetto Marvel Games.



Al momento, non vi sono ancora dettagli specifici sulla natura della collaborazione tra Skydance New Media e il ramo videoludico della Casa delle Idee, che attualmente ha già in programma Marvel's Spider-Man 2 e Marvel's Wolverine, dopo le recenti pubblicazioni di Marvel's Avengers e Marvel's Guardians of the Galaxy.