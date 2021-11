Marvel e il gioco Skydance: anche Janina Gavankar, sarà Elektra?

Nel corso della serata è arrivata una notizia che rende ancora più interessante il nuovo gioco su licenza Marvel in sviluppo presso Skydance. Ad annunciare di far parte del cast ufficiale è stata infatti Janina Gavankar.

L'attrice, nota ai videogiocatori per aver prestato il suo volto sia ad Iden Verso nella campagna single player di Star War Battlefront II che per il ruolo di villain in Forspoken, sarà tra gli attori che interpreteranno un personaggio nel nuovo e segretissimo progetto. Dal momento che gli ultimi rumor vogliono che si tratti di un gioco dedicato a Daredevil, non è da escludere che la giovane attrice sia stata scelta per interpretare Elektra, supereroina Marvel per la quale sarebbe decisamente azzeccata. Ovviamente si tratta solo ed esclusivamente di indiscrezioni e al momento non vi è nulla di confermato, visto che il gioco non ha nemmeno un titolo provvisorio.

Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, il videogioco in questione è stato annunciato solo qualche giorno fa ed è in sviluppo presso il team nel quale lavora anche Amy Hennig, la creatrice di Uncharted. Tutto ciò che sappiamo al momento sul gioco è che sarà ambientato nell'Universo Marvel e che si tratterà di un gioco d'azione con un focus sul comparto narrativo.