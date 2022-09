Il gioco Marvel di Skydance non è cooperativo: ecco i 4 personaggi giocabili

Tra le più grandi sorprese del Disney & Marvel Games Showcase del 9 settembre annoveriamo senza ombra di dubbio la presentazione del nuovo gioco Marvel sviluppato da Skydance e diretto da Amy Hennig, già autrice di Legacy of Kain: Soul Reaver e della prima trilogia di Uncharted.

Sebbene alcuni dettagli importanti siano ancora ignoti (il titolo ufficiale non è ancora stato comunicato mentre di gameplay non s'è visto nulla), il trailer del Disney Showcase e il comunicato ufficiale hanno cominciato a dipanare la nebbia che circonda questo progetto, descritto come un gioco d'avventura corale AAA con una forte impronta narrativa con ben 4 personaggi giocabili. Durante il prosieguo della storia, che si svolgerà in diverse parti del globo nel pieno della Seconda Guerra Mondiale, avrete modo di controllare un giovane Steve Rogers (Captain America), Azzuri (il Black Panther dell'epoca, nonno di T'Challa), Gabriel Jones (un soldato statunitense degli Howling Commandos) e Nanali (la leader della rete delle spie wakandiana, le Dora Milaje). Stando a quanto è possibile leggere nel comunicato ufficiale, potete aspettarvi controlli intuitivi e un gameplay in grado di replicare la dinamicità dell'azione alla quale ci hanno abituato i prodotti Marvel in televisione, al cinema e sulla carta stampata.

Dopo la presentazione, nel corso di un'intervista con IGN USA Amy Hennig ha inoltre chiarito una questione molto importante: nonostante siano presenti diversi personaggi giocabili, un dettaglio che ha tratto in inganno molte persone, il gioco Marvel di Skydance non sarà cooperativo: sarà il gioco a decidere quando potrete controllare un determinato eroi, sulla base degli eventi della trama - un po' come succede in The Last of Us, dove in alcuni punti si passava da Joel ad Ellie, e viceversa.