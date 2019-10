Marvel la Grande Alleanza 3: disponibile da ora l'Expansion Pass

Marvel la Grande Alleanza 3 si arricchisce di tantissimi nuovi contenuti speciali, grazie all'Expansion Pass di The Black Order, che è disponibile già da oggi. Il primo pack DLC, si chiama Marvel Knights: Curse of the Vampire, e porta in dote la nuova difficoltà "Nightmare".

Selezionando tale livello, il gioco "remixerà" diversi villain nella storia, che dovremo battere nei panni di Punisher, Blade, Moon Knight o Morbius. Il DLC aggiunge inoltre una serie di missioni co-op nella nuova modalità Gauntlet, in cui fino a quattro giocatori possono prendere parte a sfide cooperative in rapida successione per guadagnare ricompense.

La modalità Endurance ci metterà alla prova sulla resistenza: quanto in alto potrete arrivare nella classifica online? Inoltre, insieme al pack 1, sarà disponibile un aggiornamento gratuito per tutti i possessori del gioco, che introduce nuovi costumi per Captain America, Thor, Iron Man, Black Panther, e tanti altri, oltre alla difficoltà "Nightmare" per la modalità storia.

Acquistando l'Expansion Pass si otterrà l'accesso a tre DLC pack esclusivi che verranno sbloccati man mano, e che includeranno contenuti extra per la storia, oltre che personaggi giocabili da popolari franchise come quelli dei Fantastici Quattro o degli X-Men, ad esempio.

Per approfondire sul gioco, date un'occhiata alla nostra recensione di Marvel la Grande Alleanza 3.