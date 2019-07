Marvel la Grande Alleanza 3: c'è anche Venom nel nuovo video gameplay

Mancano ormai pochi giorni al debutto ufficiale di Marvel la Grande Alleanza 3: L'Ordine Nero e, per rendere meno difficile l'attesa, potete dare uno sguardo ad un nuovo filmato del gioco che ne mostra una breve demo.

Per la precisione, nel video in questione si possono vedere in movimento diversi eroi come Venom, Captain Marvel, Spider-Man, Wolverine, Starlord e tantissimi altri. Nel caso non lo sapeste, il titolo vi permette infatti di controllare un party formato da quattro diversi supereroi della Casa delle Idee, i quali potranno essere cambiati con la sola pressione di un tasto. In alcuni punti dell'avventura potrete anche accedere ad un menu che vi permetterà di effettuare delle sostituzioni, in modo da cambiare gli eroi del vostro gruppo.

Prima di lasciarvi al filmato di gameplay, vi ricordiamo che il gioco arriverà sugli scaffali di tutti i negozi a partire dal prossimo 19 luglio solo ed esclusivamente su Nintendo Switch.

Sapevate che qualche giorno fa è apparso in rete l'elenco completo degli eroi presenti in Marvel la Grande Alleanza 3? Nel corso del Direct dell'E3 2019, inoltre, Nintendo ha annunciato alcuni dei DLC di Marvel la Grande Alleanza 3, tra i quali ne troviamo anche uno dedicato interamente agli X-Men.