Marvel la Grande Alleanza 3: ecco la speciale variant cover di Wolverine #59

Mancano solo 10 giorni all'arrivo sugli scaffali di Marvel la Grande Alleanza 3: l'Ordine Nero e, per celebrare il debutto della nuova esclusiva Nintendo Switch, Panini Comics ha realizzato in collaborazione con l'artista Stefano Landini una splendida variant cover del numero 59 di Wolverine.

La copertina speciale dell'albo a fumetti, che può essere acquistata sia in edicola che online sul sito ufficiale, mostra in azione svariati eroi come Wolverine, Tempesta, Deadpool e Nightcrawler. Stando a quanto dichiarato dall'azienda, questa non è l'unica novità in arrivo a tema Marvel la Grande Alleanza 3 e, nel corso dei prossimi giorni, potremmo assistere alla pubblicazione di un secondo artwork speciale.

Prima di lasciarvi all'immagine della variant cover, vi ricordiamo che il gioco arriverà in tutti i negozi a partire dal prossimo 19 luglio 2019, solo ed esclusivamente su Nintendo Switch.

Nelle ultime ore è inoltre stato pubblicato un lungo filmato di gameplay di Marvel la Grande Alleanza 3 che mostra in movimento diversi eroi, tra i quali c'è anche Venom. Nel caso poi non lo sapeste, sono previste diverse espansioni di Marvel la Grande Alleanza 3 e, tra queste, ci sono quelle dedicate agli X-Men e ai Fantastici Quattro.