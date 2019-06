Marvel la Grande Alleanza 3: X-Men e Fantastici 4 tra le prime espansioni

Tra i titoli presenti al Nintendo Direct dell'E3 2019 non poteva assolutamente mancare Marvel La Grande Alleanza 3: L'Ordine Nero, il cui nuovo trailer ha annunciato un bel po' di novita in arrivo sull'esclusiva Switch.

Oltre a confermare la presenza di eroi giocabili quali Elektra, Ghost Rider e Luke Cage, il filmato ha annunciato l'arrivo di un pacchetto contenente ben tre diverse espansioni, la cui uscita è prevista nel corso dell'autunno 2019. I tre contenuti aggiuntivi in questione aggiungeranno novità a tema Marvel Knights, X-Men e Fantastici Quattro. Al momento non è chiaro se si tratti solo di nuovi personaggi giocabili o anche di missioni aggiuntive e bisognerà attendere ancora un po' prima di scoprirlo.

Prima di lasciarvi al filmato, vi ricordiamo che l'uscita di Marvel La Grande Alleanza 3: L'Ordine Nero è prevista per il prossimo 19 luglio 2019 in esclusiva su Nintendo Switch.

Tra le altre novità annunciate nell'ultimo Nintendo Direct troviamo anche The Witcher 3 per Switch, in arrivo entro l'anno e accompagnato da entrambe le espansioni.

