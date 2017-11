Marvel Heroes: gli utenti richiedono il rimborso delle microtransazioni

Dopo ladefinitiva diannunciata nella giornata di ieri, diversi utenti stanno iniziando a richiedere il rimborso delle spese effettuate con le microtransazioni del free-to-play di

Ad essersi infuriati sono stati soprattutto i giocatori console, visto che Marvel Heroes è arrivato su PS4 e Xbox One soltanto il 30 giugno 2017, spingendo gli utenti ad acquistare nuovi eroi con le microtransazioni per poi chiudere i server a pochi mesi di distanza. Stando alle testimonianze emerse in rete nelle ultime ore, un giocatore (conosciuto con il nome di EITTurtle) avrebbe speso la bellezza di 400 dollari per sbloccare tutti i personaggi nella versione Xbox One del titolo.

Come è possibile leggere su Reddit, diversi utenti stanno cercando di contattare Sony, Microsoft e Gazillion Entertainment per richiedere un rimborso sulle microtransazioni di Marvel Heroes, ricevendo però una risposta negativa. Come precisato nei termini di utilizzo del gioco, infatti, "Gazillion può rimuovere il gioco e i contenuti in-game in qualsiasi momento, senza dare spiegazioni e senza dover restituire niente agli utenti".

Dopo le lamentele mosse contro il sistema delle microtransazioni implementato in Star Wars Battlefront 2 e FIFA 18, pare proprio che il tema degli acquisti in-game continuerà a far parlare di sé. Cosa ne pensate di questa faccenda?