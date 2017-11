Marvel Heroes Omega: chiusura anticipata dei server, il gioco è adesso offline

La scorsa settimana gli uffici disono stati definitivamente chiusi e molti dipendentiil giorno prima del Ringraziamento. I server disarebbero dovuti restare attivi fino al 31 dicembre 2017 ma da oggi risultano definitivamente spenti.

La compagnia ha pubblicato un messaggio su Twitter nel quale dichiara di non avere più i fondi necessari per tenere aperta l'infrastruttura online del gioco, da qui la necessità di chiudere i server di Marvel Heroes Omega in anticipo rispetto al previsto.

Secondo alcune testimonianze, i dipendenti della compagnia dovrebbero ancora ricevere molti bonus economici, nonchè il trattamento di fine rapporto dopo essere stati licenziati. L'azienda non ha voluto commentare la vicenda e anche Disney Corporation (proprietaria di Gazillion) si è trincerata per il momento dietro un no comment. La community non ha preso bene la notizia, in quanto molti giocatori stanno ancora aspettando il rimborso per il credito acquistato e non più utilizzabile, rimborso promesso dagli sviluppatori ma questo punto decisamente a rischio...