Marvel La Grande Alleanza 3: i Guardiani della Galassia al centro del nuovo video gameplay

Si torna ancora una volta a parlare di Marvel La Grande Alleanza 3: L'Ordine Nero, che a distanza di quasi 2 mesi dall'uscita si mostra con un nuovo video di gameplay con protagonisti i Guardiani della Galassia.

Pare infatti che il gioco inizi proprio con il gruppo di supereroi a bordo della Milano, intento a raggiungere Nebula per iniziare la ricerca delle Gemme dell'Infinito. l principali antagonisti della storia, strutturata in capitoli, saranno infatti il Titano Pazzo Thanos e l'Ordine Nero e i nostri eroi dovranno fare il possibile per raccogliere tutte le gemme prima che lo facciano i cattivoni di turno. Dopo un breve filmato introduttivo si passa subito ad un combattimento che coinvolge un boss, Nebula, e numerosi nemici secondari.

Dal video si intuisce subito che gli scontri saranno piuttosto caotici e sarà fondamentale sfruttare le potenzialità di ogni singolo personaggio. Una delle curiosità che possiamo apprendere dal filmato è il fatto che Groot e Rocket Raccoon saranno un unico personaggio, in grado quindi di sferrare sia attacchi corpo a corpo che a distanza, grazie alle devastanti armi del procione. In qualsiasi punto della storia il giocatore sarà inoltre affiancato da 3 alleati controllati dall'intelligenza artificiale e potrà passare da uno all'altro con la semplice pressione di un tasto.

Il video ci annuncia anche la presenza di supereroi giocabili più o meno noti come Thor, Wolverine, Lockjaw, Captain Marvel, Crystal, Iron Man, Daredevil, Scarlet Witch (che qui fungerà da healer) e tanti altri. Tutti questi personaggi non potranno solo essere controllati nel corso della storia ma anche nelle Infinity Trials, una serie di sfide aggiuntive e scollegate dalla trama principale che metteranno a dura prova i giocatori e gli consentiranno di guadagnare punti esperienza extra e pezzi d'equipaggiamento rari.

Prima di lasciarvi al filmato, vi ricordiamo che l'uscita di Marvel La Grande Alleanza 3: L'Ordine Nero è prevista per il prossimo 19 luglio 2019 in esclusiva su Nintendo Switch. Sapevate che tra i personaggi giocabili ci saranno anche Occhio di Falco e Ms Marvel?