Marvel La Grande Alleanza 3: Nintendo si esprime sui Capitoli Precedenti

In occasione della cerimonia dei The Game Awards 2018, Nintendo ha annunciato, totalmente a sorpresa, Marvel La Grande Alleanza 3: The Black Order. Il gioco, la cui pubblicazione è prevista per il 2019, segna il ritorno della serie a distanza di circa dieci anni dall'ultimo capitolo.

I precedenti episodi di Marvel La Grande Allenza, sviluppati da Activision, risalgono infatti al 2006 e al 2009. A seguito dell'annuncio di The Black Order, Reggie Fils-Aime ha rilasciato un'intervista alla Redazione americana di IGN, nella quale si espresso sulla possibilità che i due giochi potessero approdare su Nintendo Switch. Le parole del Presidente di Nintendo America non sembrano tuttavia particolarmente incoraggianti. Fils-Aime ha infatti dichiarato: "Non posso davvero fornire commenti su questo. Non è stata una questione su cui ci siamo focalizzati... Quello che vogliamo fare è rendere questo gioco [Marvel La Grande Alleanza 3] una grande esperienza, e certamente, con tutto l'entusiasmo che circonda l'intero universo Marvel, pensiamo che questo rappresenterà una grande opportunità".

Ad ora dunque, una riedizione dei due precedenti capitoli per Nintendo Switch non sembra particolarmente probabile, in quanto Nintendo sembra essere più concentrata sulla realizzazione del solo Marvel La Grande Alleanza 3. Tuttavia, per chi tra voi fosse particolarmente entusiasta del reveal di questo terzo episodio, ne approfittiamo per segnalarvi che, sulle pagine di Everyeye è disponibile un nostro speciale dedicato all'annuncio di Marvel La Grande Alleanza 3: The Balck Order, a cura di Gabriele Carollo.