Marvel La Grande Alleanza 3: nuovo DLC sulla storia in arrivo?

Potrebbero esserci ancora diversi contenuti in arrivo su Marvel La Grande Alleanza 3. Lo rendono noto i soliti data miner che, come spesso capita, sono riusciti ad analizzare il codice di gioco e a scoprire potenziali novità imminenti.

Nello specifico, sono stati scovati dei nuovi costumi, che potrebbero essere disponibili in futuro gratuitamente, ma soprattutto un nuovo DLC narrativo dedicato ai Fantastici 4.

Ecco cosa è stato scoperto dai data miner:

Beast, Professor X e Dark Phoenix hanno menzionato diversi bonus di squadra, tra cui "Inhumans" che attualmente on esiste

Medusa ha una nuova clip vocale

Un nuovo dialogo tra NPC indicherebbe una nuova storia in cui sono nominate la Zona Negativa e Doomstadt

Proprio Doomstadt sembra essere in pericolo, probabilmente invasa da vampiri

Cable chiama Annihilus per nome, promettendogli di sconfiggerlo. Sarà il boss finale?

Nuovi costumi: Gwenom, Anti-Venom, Miles Morales (tuta + vestito), T-Shirt con fulmine per Ms. Marvel + sciarpa.

Sembra inoltre che fosse stato previsto un set diverso di costumi rispetto a quello che poi è stato difuso la settimana scorsa, come potete vedere dalle due immagini prese direttamente dal sito di Marvel.

Insomma, potrebbe esserci qualcosa che bolle in pentola per il gioco. Che ne pensate? Intanto per approfondire sul gioco, date un'occhiata alla nostra recensione di Marvel La Grande Alleanza 3, e se aveste difficoltà a muovere i primi passi, anche alla nostra guida per iniziare Marvel La Grande Alleanza 3.