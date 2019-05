Marvel La Grande Alleanza 3 protagonista della nuova copertina di Game Informer

Annunciato durante l'evento Direct pre-natalizio, Marvel La Grande Alleanza 3: L'Ordine Nero è la nuova esclusiva per Nintendo Switch su cui vorrete le mani se non sarete ancora sazi dopo la conclusione della Fase 3 del Marvel Cinematic Universe con l'imminente debutto di Spider-Man Far From Home.

La nota rivista Game Informer ha annunciato che proprio il gioco nato dalla collaborazione tra Nintendo, Koei-Tecmo e Team Ninja sarà il grande protagonista della propria copertina di maggio (a cui potete già dare uno sguardo tramite l'immagine che vi abbiamo riportato in calce). Come al solito, si tratta questa di una ghiotta opportunità per venire a conosenza di numerosi nuovi dettagli riguardo al titolo: potete dunque aspettarvi nelle prossime settimane l'arrivo di diverse news a tema La Grande Alleanza 3, che ci sveleranno di più riguardo ai supereroi protagonisti, alle meccaniche di gameplay, e ai fumetti che converrebbe leggere prima di intraprendere questa nuova avventura.

Marvel La Grande Alleanza 3: L'Ordine Nero sarà pubblicato il 19 luglio in esclusiva su Nintendo Switch. Il gioco ci vedrà difendere la Galassia dal temibile Thanos, e per farlo potremo formare squadre di 4 giocatori assieme ai nostri amici (online, collegando 4 console in wireless locale oppure condividendo i Joy-Con su una sola Switch). In attesa delle novità, vi rimandiamo alla nostra Anteprima de La Grande Alleanza 3 se siete interessati ad approfondire ulteriormente il titolo.