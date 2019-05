Marvel La Grande Alleanza 3: sconto 10€ con il biglietto di Avengers EndGame da GameStop

GameStop Italia ha aperto i preordini di Marvel Ultimate Alliance 3 L'Ordine Nero per Nintendo Switch proponendo uno sconto di 10 euro sui preordini a tutti coloro che presenteranno in-store il biglietto di Avengers EndGame.

"Crea il tuo team di supereroi Marvel e conquista le gemme dell’infinito! Marvel Ultimate Alliance 3 The Black Order è ora in preordine: ottieni subito 10,00 € di sconto presentando il biglietto di Avengers: Endgame acquistato da UCI Cinemas entro il 19 maggio. Avengers Endgame ti aspetta negli UCI Cinemas dal 24 aprile! Offerta valida solo in negozio fino al 19 Maggio 2019, mostrando in cassa il biglietto di Avengers: Endgame acquistato da UCI Cinemas. Alcune restrizioni potrebbero essere applicate. Chiedi al nostro staff per chiarimenti. Tutti i marchi riportati sono di proprietá dei legittimi e rispettivi proprietari."

L'offerta è valida fino al 9 maggio per tutti i preorder effettuati nei negozi GameStop, maggiori dettagli in negozio. Marvel Ultimate Alliance 3 uscirà il 19 luglio in esclusivasu Nintendo Switch. Nota Bene: L'offerta segnalata non è un contenuto sponsorizzato. Le informazioni riportano un'offerta che riteniamo interessante per i nostri lettori. Tutti i contenuti partner sono segnalati da un apposito banner all'inizio della notizia con la dicitura contenuto sponsorizzato.