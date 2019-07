Marvel La Grande Alleanza 3, scoperto un Easter Egg su Daredevil Netflix

I giocatori di Marvel La Grande Alleanza 3 L'Ordine Nero hanno scoperto in queste ore un curioso easter egg del gioco legato alla serie Netflix (ormai cancellata) Marvel's Daredevil. Attenzione: quanto riportato di seguito contiene spoiler.

Nel terzo capitolo del gioco (Il Mondo delle Ombre) viene ricordato come Kingpin potrebbe essere in possesso di una Gemma dell'Infinito e poco dopo questo avvenimento i protagonisti incontrano Daredevil, prima di doversela vedere con uno ondata di ninja: a questo punto interviene proprio il Diavolo Rosso esclamando la frase "riesco a dare il meglio di me combattendo nei corridoi", chiaro riferimento alla serie TV andata in onda su Netflix.

Nonostante le recensioni non esaltanti, Marvel Ultimate Alliance 3 per Nintendo Switch sta riscuotendo un buon successo in Nord America dove è diventato in 48 ore il terzo miglior lancio dell'anno per la console, preceduto solamente da New Super Mario Bros U Deluxe e Super Mario Maker 2.