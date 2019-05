Marvel La Grande Alleanza 3: Spider-Gwen in azione nel nuovo video gameplay

Come promesso, ecco che Game Informer.com sta iniziando a diffondere costantemente nuovi contenuti a tema Marvel La Grande Alleanza 3: L'Ordine Nero, nuovo capitolo della serie supereroistica in arrivo in esclusiva su Nintendo Switch.

I colleghi d'oltreoceano hanno pubblicato un nuovo filmato di gameplay con cui possiamo apprezzare le abilità in combattimento di Spider-Gwen, che recentemente abbiamo potuto apprezzare nell'eccellente film di animazione Spider-Man: Un Nuovo Universo. La supereroina, che nasce nel contesto di un universo parallelo in cui Gwen Stacy viene morsa dal ragno radioattivo con cui entrò in contatto lo stesso Peter Parker, dà qui libero sfogo alle sua capacità, con cui può schizzare da una parte all'altra dello scenario, intrappolare i nemici o persino devastarli con delle gigantesche palle da demolizione puramente costituite da ragnatala. In generale, parliamo di un personaggio molto reattivo e versatile che sembra poter disporre di un ventaglio di abilità particolarmente divertente da utilizzare.

Lasciandovi alla visione del filmato che trovate in cima alla notizia, vi ricordiamo che Marvel La Grande Alleanza 3: L'Ordine Nero sarà disponibile in esclusiva su Nintendo Switch a partire dal 19 luglio. Prenotando il gioco da GameStop presentando il biglietto UCI Cinema di Avengers EndGame riceverete uno sconto di 10 euro sulla prenotazione.