Marvel La Grande Allenza 3 si presenta: immagini ed informazioni su trama e multiplayer

Marvel La Grande Alleanza 3: L'ordine Nero segna il ritorno della serie videoludica, legata all'universo narrativo legato alla Casa delle Idee, dopo ben dieci anni di assenza.

Il gioco è stato ufficialmente presentato al pubblico in occasione della cerimonia di assegnazione dei The Game Awards 2018, durante la quale è stato mostrato il primo Trailer di Marvel La Grande Alleanza 3. L'action RPG vedrà i giocatori fronteggiare nientemeno che Thanos, il "titano folle", protagonista della recente Infinity Saga cinematografica, culminata con l'esordio nelle sale del recente Avengers: Endgame. In particolare, la trama di Marvel La Grande Alleanza 3 vedrà eroi e criminali dell'universo Marvel unire le proprie forze per cercare di recuperare le Gemme dell'Infinito prima che possano essere utilizzate dallo stesso Thanos e dall'Ordine Nero.



Questa nuova avventura porterà i giocatori ad esplorare iconiche location fumettistiche, quali la Avengers Tower e la Xavier Mansion. Per garantire una maggiore immedesimazione, sarà presente la "visuale eroica", definita come una prospettiva da sopra le spalle, questa esordisce per la prima volta all'interno della serie. Marvel La Grande Alleanza 3 potrà essere giocato da soli o in multiplayer: Nintendo ci invita infatti a divertirci "online, in wireless locale o in locale, dando un Joy-Con a un amico". Inoltre, se si dispone di un altro paio di Joy-Con sarà possibile giocare in quattro sulla medesima console. In chiusura, segnaliamo che in calce alla news sono disponibili alcune immagini dedicate al gioco.



Recentemente è stata confermata la data di uscita di Marvel La Grande Alleanza 3, che esordirà in esclusiva su Nintendo Switch il prossimo 19 luglio.