Marvel Legends Avengers: GameStop apre i preordini delle Action Figure

Ance voi in trepidante attesa del lancio di Marvel's Avengers? Se siete dei grandi fan degli eroi più potenti della Terra, allora sarete felici di sapere che GameStop ha aperto i preordini per le action figure della serie Marvel Legends Avengers, che accompagneranno l'uscita del gioco il prossimo 4 settembre.

Sul sito ufficiale di GameStop è già possibile effettuare la prenotazione delle otto action figure facenti parti della serie Marvel Legends Avengers. Le statuine di Captain America, Iron Man, Mar-Vell, Ms. Marvel, Mach-I, Il Capo e Rage possono tutte essere preordinate al prezzo di 24,99 euro. A queste va ad unirsi Outback Hulk, un'esclusiva assoluta di GameStop proposta al prezzo di 39,98 euro.

Marvel Legends Avengers

Segnaliamo che in ognuna delle confezioni di Iron Man, Mar-Vell, Ms. Marvel, Mach-I, Il Capo e Rage è incluso un pezzo per comporre l'action figure di Abominio. La statuina di Cap è invece accoppiata con l'immancabile scudo in vibranio. Informazioni e immagini potete trovarle sul sito ufficiale di GameStop.