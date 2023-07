Marvel Legends: nuovo picchiaduro di Netherrealm Studios in cantiere?

Secondo alcune voci di corridoio messe in circolo da 4chan, pare che Netherrealm Studios, l'azienda dietro giochi come Mortal Kombat 11, Injustice 2 e Batman Arkham City Lockdown, sarebbe al lavoro su un nuovo gioco Marvel dal titolo Legends.

Le informazioni, ammesso che siano attendibili, vedrebbero il gioco come un picchiaduro 3D con combo aeree per il quale ancora non sono note né piattaforme di destinazione, né periodo di uscita. Come ispirazione per la trama, invece, ci sarebbe l'arco di Civil War, anche se la storia dovrebbe essere originale.

Alla notizia, tuttavia, il popolo di Reddit si dimostra piuttosto scettico. Secondo alcuni, ad esempio, Marvel Legends è già presente su Disney+, così come una linea di giocattoli per la Marvel. Entrambi usano il logo mostrato da 4chan e questo proverebbe la falsità del rumor.

Per altri, a comprovare che le voci sono infondate è la menzione "No Spiderman" nell'elenco delle feature postato, in quanto molti ritengono che il supereroe con i poteri da ragno dovrebbe comparire in ogni cross-over game.

Altri ancora, invece, accolgono il rumor con entusiasmo e dichiarano che gli piacerebbe vedere Netherrealm Studios al lavoro su un nuovo gioco Marvel picchiaduro, soprattutto dopo quanto realizzato con Mortal Kombat.

Questa non è la prima voce che circola sull'universo Marvel. Secondo un rumour, ad esempio, esiste Marvel Vs Capcom 4, che uscirebbe nel 2024.