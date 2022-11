Marvel Midnight Suns è una bomba: tanti supereroi e un gameplay divertente

Un gioco davvero eccezionale che racchiude in sé tantissimi supereroi Marvel, da Spider-Man a Wolverine: ecco Midnight Suns, la nuova avventura strategica a tinte ruolistiche di Firaxis con protagonisti i supereroi più amati della Casa delle Idee.

Le ore trascorse in compagnia dei personaggi più iconici del multiverso Marvel ci restituiscono l'immagine di un progetto estremamente solido, con mille attività da svolgere e un'infinità di battaglie da combattere attraverso un sistema che fa del deck e team build le sue armi più affilate.

Il profondo lavoro di ottimizzazione portato avanti da Firaxis si riflette inoltre nella bontà delle meccaniche di 'pianificazione del gameplay', con battaglie scenografiche e attività relativamente secondarie che si ricongiungono con coerenza alla storia principale per arricchirla di contenuti. E questo, per tacere dell'incredibile varietà di elementi da acquisire per customizzare l'aspetto del proprio supereroe preferito, o la profondità delle sfide da completare per arricchire il deck di ciascun membro della squadra.

Se volete immergervi ulteriormente nelle atmosfere della nuova esperienza ruolistica di Firaxis, qui trovate la nostra recensione di Marvel's Midnight Suns con tutte le analisi di Lorenzo Mango sul lavoro svolto dagli autori di XCOM per erigere l'impalcatura ludica, grafica e narrativa di questa avventura strategica in arrivo il 2 dicembre su PC, PlayStation e Xbox.