Marvel Midnight Suns: come ottenere crediti, potenziare gli eroi e superare le missioni

Dopo aver deliziato i fan degli strategici a turni con i due XCOM, Firaxis ripropone una formula di gioco molto simile in un prodotto dedicato ai supereroi della casa delle idee, ovvero Marvel’s Midnight Suns. Se anche voi state per cimentarvi in questa avventura ricca di mutanti, ecco qualche consiglio che potrebbe tornarvi utile.

Prima di iniziare con i nostri suggerimenti dedicati al gioco, vi suggeriamo anche di dare un’occhiata alla nostra recensione di Marvel’s Midnight Suns.

Comporre il team

Uno degli aspetti più importanti di Marvel’s Midnight Suns riguarda la gestione della squadra che dovrà entrare in azione. Il giocatore può far scendere in campo solo tre supereroi ed è fondamentale che vi sia una certa diversificazione fra le specializzazioni dei membri del party. Se volete costruire la squadra perfetta, sarebbe opportuno selezionare un personaggio le cui capacità permettono di ricaricare le abilità dei compagni generando Eroismo, un eroe che utilizza di frequente le abilità grazie a quella che potremmo definire la ‘batteria’ del gruppo e infine un terzo elemento dotato di abilità che alterano gli status o che possiedono caratteristiche uniche. Insomma, è possibile decidere il terzo ed ultimo membro della squadra in base alle esigenze del momento e, ad esempio, potreste optare per un tank nelle missioni in cui occorre difendere l’obiettivo, visto che questa tipologia di supereroe può attirare facilmente l’attenzione dei nemici ed evitare che si concentrino sull’oggetto da proteggere.

Sfruttare l’ambiente

Avere a disposizione un eroe che genera Eroismo in Marvel’s Midnight Suns non permette esclusivamente di attivare le abilità con maggiore frequenza. Sebbene infatti il combat system verta principalmente sull’uso di carte, esiste anche la possibilità di sfruttare l’ambiente circostante per sferrare attacchi molto efficaci e, come potete facilmente intuire, questi richiedono il consumo della preziosa risorsa. Trarre vantaggio dagli elementi dello scenario come i barili incendiari per colpire duramente l’avversario è un ottimo modo per sottrargli salute ed evitare al contempo che possano essere utilizzati contro di voi. A tal proposito, vi suggeriamo di evitare di restare vicino ad oggetti di questo tipo, poiché il rischio è parecchio elevato.

Posizionamento

Dal momento che Marvel’s Midnight Suns è uno strategico con combattimenti a turni, è di primaria importanza che i vari personaggi della squadra siano posizionati con criterio in giro per l’arena. Come accennato poco sopra, un eroe che resta vicino ad un oggetto esplosivo potrebbe facilmente subire danno in seguito ad un attacco nemico e situazioni simili potrebbero verificarsi nel caso in cui un personaggio non si trovasse in posizione di copertura rispetto a dove sono collocati gli avversari. Evitate inoltre di creare assembramenti: se più eroi sono vicini, potrebbero subire danni contemporaneamente per lo stesso attacco ad area oppure trasmettersi malus.L’ultimo consiglio che possiamo darvi su questo argomento è quello di tenere in considerazione che alcune abilità modificano il posizionamento del personaggio senza che il giocatore possa intervenire in alcun modo.

Missioni secondarie

Se siete a corto di crediti per acquistare potenziamenti o svolgere altre attività, volete espandere la vostra collezione di carte oppure accumulare esperienza per migliorare le capacità dei vostri personaggi? Sappiate allora che le attività secondarie che si possono avviare interagendo con lo Specchio in Marvel’s Midnight Suns sono un’ottima opportunità per rendervi la vita più facile. In queste missioni, che diventano disponibili dopo qualche ora di gioco, potete decidere liberamente quali eroi portare in battaglia e farli quindi salire di livello, senza contare che alcune di queste side quest potrebbero mettere in palio oggetti preziosi come le Spirali Gamma.

In giro per la base

Marvel’s Midnight Suns consente al giocatore di eseguire numerose attività nel corso della giornata, la quale comincia nella base operativa dei nostri supereroi, ovvero l’Abbazia. Qui è possibile non solo dare il via alle varie missioni, ma anche sbizzarrirsi con un’ampia gamma di extra che influiscono sulle capacità dei personaggi. Uno di questi riguarda l’opzione di allenarsi con un eroe a scelta: spendendo qualche credito, potrete aumentare in maniera permanente i parametri di un personaggio e incrementare il suo livello d’amicizia, fondamentale per ottenere vantaggi e costumi esclusivi con i quali modificare l’aspetto estetico degli eroi. Durante queste fasi del gioco è anche possibile esplorare la base per ritrovare oggetti, migliorare il rapporto con gli NPC e costruire nuove carte presso la forgia.

Animali e bonus

In giro per l’Abbazia di Marvel’s Midnight Suns è possibile incontrare sia il cane Charlie che il gatto Ebony. Sebbene possa sembrare che i due animali domestici non siano altro che elementi decorativi, entrambi potrebbero fornirvi degli importanti bonus. Accarezzando Charlie una volta al giorno, si ottiene un aumento del livello di amicizia con lui, fattore che incide sulle sue abilità e sulla sua efficacia nelle missioni in cui il ‘cucciolo’ infernale può combattere al vostro fianco. Più complesso è il caso di Ebony: il felino non è sempre presente all’Abbazia, ma avvicinarsi ad esso ha buone probabilità di conferire al giocatore un bonus davvero interessante. Grazie ad Ebony potreste ricevere un potenziamento delle statistiche di Hunter, far sì che il livello di tutti gli eroi aumenti oppure curare all’istante tutti gli status negativi del team.