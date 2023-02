Marvel Midnight Suns è un flop, Take-Two annuncia tagli per 50 milioni di dollari

Se è vero che Take-Two gongola per l'enorme successo di GTA V e Red Dead Redemption 2 non mancano comunque le difficoltà per il publisher americano, che ha annunciato tagli per 50 milioni di dollari.

La compagnia ha varato un piano di risparmio che prevede riduzione dei costi e licenziamenti per il 2023, con l'obiettivo di risparmiare 50 milioni di dollari durante il prossimo anno fiscale. Ci saranno dunque tagli al personale ma non solo perché la manovra riguarderà anche infrastrutture, processi produttivi e immobili e proprietà di Take-Two Interactive.

Il CEO di Take-Two, Strauss Zelnick, conferma che la compagnia a sviluppare videogiochi e occuparsi di publishing a livello globale, i tagli si rendono però necessari per ottimizzare i processi produttivi e restare competitivi sul mercato, grazie anche alla sinergia con le altre aziende del gruppo, come Zynga.

In una nota a margine, Zelnick ha commentato anche le performance di Marvel Midnight Suns, purtroppo inferiori alle aspettative. Sebbene il gioco abbia riscosso un ottimo successo di critica, le vendite non sono state all'altezza delle previsioni e già nel primo mese Marvel Midnight Suns è stato fortemente scontato dai retailer, con l'obiettivo di aumentare le vendite.

Il gioco non è entrato nella lista dei 100 videogiochi più venduti del 2022 in Gran Bretagna e anche in Nord America le vendite sono state piuttosto modeste. Il CEO di Take-Two attribuisce il fallimento commerciale alla finestra di lancio sbagliata, inizialmente previsto per ottobre 2022, il gioco è invece uscito a inizio dicembre.