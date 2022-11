Marvel's Midnight Suns, il numero di dialoghi doppiati vi sorprenderà

Nonostante abbia un'impostazione di tipo strategico e fortemente votata all'azione, Marvel's Midnight Suns includerà un numero non indifferente di interazioni tra i personaggi. A rivelarlo sono stati nientemeno che gli sviluppatori di Firaxis Games attraverso un video pubblicato su YouTube.

Nel corso del video, durante il quale il team ha spiegato a lungo i motivi per cui questo progetto sia tanto importante per loro, è venuto fuori che Marvel's Midnight Suns includerà quasi 70.000 linee di dialogo interamente doppiate. Queste sono state le parole del lead designer Will Miller:

"Credo che alla fine siamo arrivati a circa 65.000 linee di dialogo doppiato, più di due ore di filmati e, caspita, più scelte di ramificazione di quante ne possiate immaginare".

Sembra insomma che gli sviluppatori abbiano messo molta enfasi nella libertà di scelta all'interno del gioco, costruendo una storia dai molteplici risvolti e ricca di colpi di scena. La stessa dose di cure è stata riservata d'altra parte anche al combat system.

In un video interamente dedicato al gameplay di Marvel's Midnight Suns, gli sviluppatori hanno sottolineato l'importanza della costruzione di un deck ben equilibrato per i propri personaggi. Ogni personaggio del roster, infatti, avrà a disposizione un proprio set di attacchi, mosse speciali e abilità, motivo per cui sarà fondamentale riuscire ad amalgamare con saggezza punti di forza e debolezze dei propri beniamini.

Se siete interessati a saperne di più, vi rimandiamo alla nostra anteprima di Marvel's Midnight Suns, in uscita il prossimo 2 dicembre su tutte le maggiori piattaforme.