Marvel Midnight Suns: Wolverine e Iron Man nel nuovo gioco degli autori di XCOM

È ormai da mesi che si chiacchiera del possibile arrivo di un prodotto a tema Marvel in sviluppo presso il team Firaxis, ovvero gli autori di XCOM. A confermare la lunga serie di rumor è stato Geoff Keighley nel corso dell'Opening Night Live della Gamescom 2021, sul cui palco è stato mostrato il trailer di Marvel Midnight Suns.

Il lungo filmato in CG mostra diversi supereroi impegnati a combattere nel corso di un rituale che ha riportato in vita una pericolosa creatura. Sul campo ci sono tutti i più famosi personaggi della casa delle idee, i quali vengono mostrati con costumi ridisegnati dagli sviluppatori per l'occasione: Wolverine, Blade, Iron Man, Captain Marvel, Ghost Rider, Captain America e tanti altri. Purtroppo il video non permette di comprendere alcun dettaglio riguardante il gameplay del titolo, ma se i rumor che circolano da tempo dovessero trovare conferma, Marvel Midnight Suns proporrà uno stile di gioco molto simile a quello visto in XCOM e nel quale il giocatore non solo potrà utilizzare i più popolari personaggi ma potrà anche creare un suo personalissimo supereroe attraverso un editor.

Al termine del trailer, nel quale si vedono tutti i supereroi con una seconda versione dei loro costumi ricca di dettagli dorati, possiamo anche osservare la finestra di lancio: marzo 2022. Purtroppo non si conoscono ancora i dettagli sulle piattaforme di riferimento, tra le quali ci sarà quasi sicuramente il PC.