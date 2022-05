Marvel MMORPG cancellato, le prime immagini: Into the Spiderverse tra le ispirazioni

Con il mese di maggio 2022, è stata ufficialmente confermata la cancellazione del MMORPG a tema Marvel in sviluppo presso gli studi di Daybreak Game Company.

Il team, già autore di DC Universe Online, non realizzerà dunque quest'avventura online ambientata nell'immaginario della Casa delle Idee, ma concentrerà invece i propri sforzi su più progetti creativi distinti, dalle richieste produttive più contenute. Giunta la conferma da parte di EG7, si fanno ora largo in rete i primi contenuti legati al progetto.

Dall'account ArtStation di Ramiro Galan, UI, UX & Motion Designer, possiamo in particolare trarre le immagini che potete visionare in calce a questa news. L'artista è parte del personale creativo di Pixelkings, tra i team incaricati di offrire supporto perla realizzazione dell'MMORPG. Negli screenshot, vediamo nello specifico le fasi di creazione del proprio personaggio. Dopo averne scelto l'estetica, i giocatori sarebbero stati chiamati a selezionare la fazione di appartenenza, tra X-Men e altre opzioni del mondo Marvel. Nel descrivere il progetto, Ramiro Galan ha affermato di aver cercato di riprodurre al suo interno il feeling e le tonalità di Spider-Man: Into the Spider-Verse.



L'annuncio dell'MMORPG Marvel era giunto nel novembre del 2021, ma da allora non era stato pubblicato alcun trailer dedicato al progetto videoludico.