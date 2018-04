Marvel: il nuovo Spider-Man vi farà sentire parte di una storia più grande

Parlando ai microfoni del Telegraph, l'executive creative director di Marvel Games Bill Rosemann si è espresso sul nuovo Spider-Man di Insomniac Games, confermando come il gioco incarnerà a pieno lo spirito dell'universo Marvel.

"Questa è la New York della Marvel. Questo è a tutti gli effetti un gioco Marvel. Non è in una bolla. Questa è la New York in cui ti aspetteresti di vedere Spider Man. Quindi sì, i fan della Marvel che si approcceranno al gioco potranno notare numerosi riferimenti tratti dal nostro immaginario, come nomi, location, insegne e luoghi come il Sanctun Sanctorum. Insomma, percepirete che non si tratta di una semplice ricostruzione di New York, ma di una fedele riproduzione dell'universo Marvel. Ci saranno molti elementi che vi faranno sentire parte di una storia più grande" afferma Bill Rosemann.

Si tratta indubbiamente di parole molto incoraggianti per gli amanti dell'universo Marvel, e più in generale per tutti i fan di Spider-Man. Nell'attesa che il gioco faccia il suo debutto il prossimo 7 settembre in esclusiva su PlayStation 4, potete gustarvi la nostra Video Anteprima in 4K del gioco di Insomniac Games.

Sempre ai microfoni del Telegraph, inoltre, il creative director Bryan Intihar aveva parlato di tutte le sfide legate al processo di sviluppo del gioco.