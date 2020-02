Marvel: al Pax East 2020 verrà annunciato un nuovo gioco mobile

Continua ad ampliarsi il parco titoli per smartphone e tablet dedicato ai supereroi Marvel e, in occasione del prossimo PAX East 2020, la Casa delle Idee e Netmarble annunceranno un nuovo videogioco mobile.

L'arrivo di questa notizia non sorprende in alcun modo i fan, dal momento che il precedente titolo della software house, Marvel Future Fight, è riuscito negli ultimi cinque anni ad attirare sui propri server più di 120 milioni di giocatori in tutto il mondo. È molto probabile che il gioco che verrà annunciato sia proprio un seguito di Future Fight, che vi ricordiamo essere un action RPG free to play per iOS e Android che vanta nel proprio roster personaggi appartenenti agli Avengers, ai Guardiani della Galassia, agli Inumani, ai Defenders e agli X-Men. Stando a quanto dichiarato sul sito ufficiale dell'evento, l'annuncio dovrebbe arrivare la prossima domenica, 1 marzo 2020, tra le 21:30 e le 22:30 italiane.

Vi ricordiamo che tra i titoli in sviluppo per dispositivi portatili c'è anche Marvel Realm of Champions, seguito diretto dell'apprezzatissimo picchiaduro a incontri Contest of Champions, anch'esso scaricabile gratuitamente da tutti i possessori di uno smartphone con sistema operativo Android o iOS.