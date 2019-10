Marvel pubblica lo Story Trailer di Avengers Damage Control

Marvel Games e ILMxLAB hanno pubblicato lo Story Trailer di Avengers Damage Control, esperienza VR in arrivo il 18 ottobre nei parchi di divertimento The Void sparsi in Nord America, Canada ed Emirati Arabi.

Il gioco è stato annunciato al Comic-Con di New York ed è passato sotto silenzio non essendo previsto un suo arrivo su PC o piattaforme casalinghe. In questa nuova esperienza i giocatori vestiranno i panni di un supereroe misterioso che sfrutta la tecnologia di Wakanda e delle Industrie Stark: nel video trovano spazio anche i cameo di personaggi come Shuri, Hulk, Wasp, War Machine e altri supereroi ormai iconici dell'universo Marvel.

Avengers Damage Control ha subito incuriosito la community grazie ad un comparto tecnico apparentemente di buon livello e un gameplay di stampo arcade. Data la particolare natura dell'esperienza è difficile attendersi l'arrivo del gioco su piattaforme casalinghe ma non è escluso che gli sviluppatori possano riadattare la formula per portare Avengers Damage Control su PlayStation VR, Oculus Rift, HTC Vive e altri visori per la realtà virtuale.

Cosa ne pensate di Avengers Damage Control? Il trailer vi ha conquistato? Fateci sapere la vostra opinione nello spazio qui sotto dedicato ai commenti.